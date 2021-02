Sperimentazione sui macachi, il Consiglio di Stato: “Progetto LightUp non si può portare avanti senza test” (Di lunedì 8 febbraio 2021) I ricercatori che coordinavano l’esperimento lo dicevano da tempo. Come del resto la comunità scientifica. La Sperimentazione sui macachi, al momento, non ha alternative scientifiche adeguate. Il Progetto LightUp per ridare la vista a migliaia di persone che l’hanno persa e che è Stato autorizzato dal ministero della Salute, “non potrebbe essere raggiunto con metodologie effettuate direttamente sull’uomo” né è possibile la Sperimentazione “su un numero inferiore di macachi”. Così i giudici del Consiglio di Stato hanno motivato la decisione con cui il 28 gennaio scorso hanno ritenuto la “legittimità” della Sperimentazione sui sei macachi prevista dal Progetto delle Università di Torino ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) I ricercatori che coordinavano l’esperimento lo dicevano da tempo. Come del resto la comunità scientifica. Lasui, al momento, non ha alternative scientifiche adeguate. Ilper ridare la vista a migliaia di persone che l’hanno persa e che èautorizzato dal ministero della Salute, “non potrebbe essere raggiunto con metodologie effettuate direttamente sull’uomo” né è possibile la“su un numero inferiore di”. Così i giudici deldihanno motivato la decisione con cui il 28 gennaio scorso hanno ritenuto la “legittimità” dellasui seiprevista daldelle Università di Torino ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Sperimentazione sui macachi, il Consiglio di Stato: “Progetto LightUp non si può portare avanti senza test” https://t.… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Sperimentazione sui macachi, il Consiglio di Stato: “Progetto LightUp non si può portare avanti senza test” https://t.… - Noovyis : (Sperimentazione sui macachi, il Consiglio di Stato: “Progetto LightUp non si può portare avanti senza test”) Play… - fattoquotidiano : Sperimentazione sui macachi, il Consiglio di Stato: “Progetto LightUp non si può portare avanti senza test” - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Consiglio di Stato: 'Non ci sono alternative ai test sui #macachi' Depositate le motivazioni sulla legittimità della sper… -