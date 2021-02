(Di lunedì 8 febbraio 2021) Incredibile alla. IlMauroche aveva preso a fine ottobre scorso il posto di Paolo Montero esonerato dalla dirigenza con la squadra al nono posto, oggi ha comunicato le proprie dimissioni. Questo la nota del club: La SScomunica che in data odierna il Sig. Mauroha rassegnato le proprie dimissioni da responsabiledella prima squadra. La società prende atto di quanto comunicato e augura al Sig.le migliori fortune personali e professionali. Ieri laha pareggiato in casa con il Fano e veniva da una sconfitta sul terreno della Fermana. La squadra al momento è quinta in classifica nel girone B di Serie C. L’allenatoreclasse ’70 si era ...

ItaSportPress : Sambenedettese senza pace: si dimette il tecnico Zironelli - -

Ultime Notizie dalla rete : Sambenedettese senza

...che viene anticipatoproblemi. Ancora Padovan al 21esimo non riesce ad essere incisivo. (agg. di Matteo Fantozzi) SI GIOCA Fischio d'inizio imminente per il derby marchigiano...L'Arezzo ci prova in superiorità numerica negli ultimi minuti mariuscire a creare pericoli ...- Arezzo Carpi - Imolese 0 - 3 Perugia - Mantova 4 - 2 Matelica - Vis Pesaro 1 - 1- ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ un quadro desolante quello dipinto da Pietro Canducci, uno dei fondatori del comitato dei commercianti del territorio il quale, nelle ultime settimane, ha portato avanti ...Perso un derby, eccone subito un altro dietro l'angolo per il pronto riscatto: dopo il ko rimediato a Fermo, la Sambenedettese sarà nuovamente di scena in un'altra delle classiche ...