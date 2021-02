Roma | focolaio covid al campo rom | positivi 48 bimbi Morto un nomade di coronavirus

Adnkronos : #Roma, focolaio covid in campo rom - Affaritaliani : Coronavirus: 30 nomadi in quarantena Castel Romano è un focolaio acceso - infoitinterno : Covid Roma, focolaio al campo rom Castel Romano; 48 bimbi contagiati, morto un uomo - Gio53272615 : RT @tempoweb: Bomba Covid nel campo nomadi di Castel Romano #rom #nomadi #roma #covid #iltempoquotidiano - zazoomblog : Covid a Roma un focolaio nel campo rom di Castel Romano contagia 48 bambini - #Covid #focolaio #campo #Castel -

Ultime Notizie dalla rete : Roma focolaio

LA NOTA DELLA REGIONE LAZIO Nel primo pomeriggio è arrivata una nota dell'Unità di crisi anti - covid del Regione Lazio sulla situazione delal campo rom di Castel Romano: 'La Asl2 ha ...... quando è emersa l'esistenza di unCovid nella struttura del Casertano. Maiello, 52 anni, ... In seguito alle rassicurazioni ricevute dalla Segreteria Nazionale adal Commissario ...Sono 12 le persone positive al tampone covid in una baraccopoli alle porte di Roma, nella zona di Castel Romano.L'aggiornamento con i numeri dell'epidemia e ultime notizie sui focolai. Vaccino, in febbraio previsto l'arrivo di più di 341mila dosi in regione, comprese quelle di AstraZeneca ...