Prada Cup | Luna Rossa irrisa dalla spocchia britannica Ma non sempre vince il più ricco…

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Chesia osteggiata dalle rivali anglosassoni non è più un mistero. Dall’inizio dellaCup si stanno abbattendo delle autentiche bordate verbali nei confronti del TeamPirelli. Tutto ebbe inizio ancor prima della competizione, con il ricorso presentatocompagine di Patrizio Bertelli per impugnare la decisione che vietava di nascondere le cosiddette volanti durante una regata. I Defender di Team New Zealand definirono “false” le argomentazioni dei legali italiani, gli statunitensi di American Magic persino “futili“. Poi ecco iniziare il round robin diCup e subito materializzarsi un nuovo ricorso da parte di, peraltro vinto: Ineos UK aveva utilizzato infatti un outhaul irregolare, venendo sanzionata con un ...

Fra pochi giorni scatterà la finale dellacontro Ineos Team UK che al meglio delle 13 sfide designerà il challenger per l'America's2021. "Andiamo per provare a vincere - garantisce ...In quest'estate ballerina di Auckland, con un vento mai uguale a se stesso, si contano le ore che separano Luna Rossa dalla finale dellacon gli inglesi di Ineos (prima regata nella notte fra venerdì e sabato). Da oggi si è anche chiusa la possibilità di modificare le barche che sono state 'dichiarate ufficialmente'. Quelle ...Che Luna Rossa sia osteggiata dalle rivali anglosassoni non è più un mistero. Dall'inizio della Prada Cup si stanno abbattendo delle autentiche bordate verbali nei confronti del Team Prada Pirelli. Tu ...Luna Rossa Prada Pirelli, dopo aver battuto nettamente American Magic in semifinale per 4-0, si appresta ad affrontare a partire da sabato 13 febbraio la finale di Prada Cup 2021 contro i britannici d ...