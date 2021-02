Perché difendo Giorgia Meloni

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Non ho mai votato a destra, tanto meno per l’estrema destra di; e non intendo certo farlo in futuro. Permettetemi però di spendere qualche riga per “difendere” la leader di Fratelli d’Italia. Per che cosa? Nessuna infamia degna di nota, sia chiaro. Nessun bisogno di un avvocato difensore, addirittura di centrosinistra come me. Soltanto un enorme macigno: l’onta di avere detto no al governo Draghi. La vergogna di essersi relegata all’opposizione in un momento come questo, quando tutti-tutti, perfino Matteo Salvini, perfino l’altra destra che credevamo sovranista e populista, sono rimasti folgorati sulla via di Montecitorio. Possibile che questo miracolo non sia toccato anche a? Lo stigma dell’Italia migliore è caduto su di lei. Da speranzoso sostenitore del prossimo governo Draghi, penso ...