“Ogni sera che torno a casa…”. Live, Maria Elena Boschi lo confessa a Barbara D’Urso: “Io e Giulio…” (Di lunedì 8 febbraio 2021) La puntata di Live Non è la D’Urso del 7 febbraio 2021 si è aperta con l’intervento di Maria Elena Boschi sulla crisi di governo. In collegamento, l’onorevole ha spiegato perché il suo partito ha innescato la crisi di governo e perché è a favore di un nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. Secondo il suo punto di vista, questo rappresenta una vittoria dell’Italia e con Draghi le cose cambieranno. “Avremo un governo migliore”, ha chiosato. La capogruppo di Italia Viva alla Camera ha rilasciato anche alcune dichiarazioni in merito alla sua storia con Giulio Berruti. I due si sono conosciuti nel 2014 e solo dopo il primo lockdown di marzo 2020 hanno iniziato a frequentarsi facendo nascere un amore che continua ancora oggi. Le presentazioni in famiglia sono già avvenute da tempo e sono diverse le ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) La puntata diNon è ladel 7 febbraio 2021 si è aperta con l’intervento disulla crisi di governo. In collegamento, l’onorevole ha spiegato perché il suo partito ha innescato la crisi di governo e perché è a favore di un nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. Secondo il suo punto di vista, questo rappresenta una vittoria dell’Italia e con Draghi le cose cambieranno. “Avremo un governo migliore”, ha chiosato. La capogruppo di Italia Viva alla Camera ha rilasciato anche alcune dichiarazioni in merito alla sua storia con Giulio Berruti. I due si sono conosciuti nel 2014 e solo dopo il primo lockdown di marzo 2020 hanno iniziato a frequentarsi facendo nascere un amore che continua ancora oggi. Le presentazioni in famiglia sono già avvenute da tempo e sono diverse le ...

Vamor711 : @RaimondoSecci @Peppe90898887 E minimo tre Champions in più se il calcio fosse matematica..sai quante scommesse avr… - Anna73796113 : RT @axelvassallo: Chiudiamo la prima settimana di febbraio con una nuova puntata dell’avvincente game show per tutta la famiglia #Leredità.… - hazxlouie : RT @uber_bingo: Unpopular opinion: a volte penso che molti litigi zorpini, avvenuti dopo la sera de Il Mondo, potrebbero esser dovuti a que… - vdorotheav : comunque è da quando è uscito che ogni sera mi addormento con dream with harry e se non lo faccio dormo male???????????????? - merasquerade : Chissà perché una sera sul treno ho pensato che una delle più belle canzoni d'amore degli ultimi anni descrivesse a… -