Napoli, Gattuso in bilico: contatti con Benitez, per il futuro o Juric o Italiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Fiducia a tempo per Rino Gattuso da parte di De Laurentiis: le partite contro Atalanta e Juventus saranno decisive per il tecnico Sono giorni caldissimi per la panchina di Rino Gattuso. Dopo la sconfitta contro il Genoa (addirittura la settima in campionato) Aurelio De Laurentiis si è messo in contatto con i suoi collaboratori per fare il punto della situazione. Come spiega la Gazzetta dello Sport il presidente azzurro non vorrebbe prendere decisioni affrettate, per questo ha deciso di aspettare fino a sabato sera quando il Napoli avrà giocato sia la semifinale di ritorno di Coppa Italia sia il match di campionato contro la Juve. Se si arrivasse all'esonero di Gattuso vorrebbe dire che De Laurentiis avrebbe già il nome del sostituto in mano. Secondo la Rosea c'è stato un contatto con Benitez e a lui ...

