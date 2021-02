Milano si scalda sempre più e sempre più velocemente (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le temperature aumentano e lo fanno sempre più velocemente e la città di Milano non fa eccezione. È il quadro che emerge dal confronto tra successivi Clino – CLimatological NOrmals, i periodi trentennali usati come parametri di riferimento per descrivere le condizioni climatiche di un determinato luogo. Nel 2021 il nuovo Clino di riferimento è diventato il 1991-2020, che confrontato al 1961-1990, il precedente Clino utilizzato come parametro per attestare i cambiamenti climatici, dà la misura dell’entità e della velocità del surriscaldamento in corso. Quello che si sta verificando nel capoluogo lombardo è fotografato dai dati della Fondazione Omd – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo relativi ai due diversi trentenni. Secondo le rilevazioni della stazione meteorologica di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Le temperature aumentano e lo fannopiùe la città dinon fa eccezione. È il quadro che emerge dal confronto tra successivi Clino – CLimatological NOrmals, i periodi trentennali usati come parametri di riferimento per descrivere le condizioni climatiche di un determinato luogo. Nel 2021 il nuovo Clino di riferimento è diventato il 1991-2020, che confrontato al 1961-1990, il precedente Clino utilizzato come parametro per attestare i cambiamenti climatici, dà la misura dell’entità e della velocità del surrimento in corso. Quello che si sta verificando nel capoluogo lombardo è fotografato dai dati della Fondazione Omd – Osservatorio MeteorologicoDuomo relativi ai due diversi trentenni. Secondo le rilevazioni della stazione meteorologica di ...

Secondo le rilevazioni della stazione meteorologica di Milano Centro, la temperatura media annuale del capoluogo lombardo è passata dai 13.7 °C del Clino 1961 - 1990 ai 14.9 °C del Clino 1991 - ...

Milano si scalda sempre più e sempre più velocemente 8 Febbraio 2021 Le temperature aumentano e lo fanno sempre più velocemente e la città di Milano non fa eccezione. È il

Le temperature aumentano e lo fanno sempre più velocemente e la città di Milano non fa eccezione. È il quadro che emerge dal confronto tra successivi Clino - ...

