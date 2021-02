Liverpool, serataccia Alisson: Klopp svela il dialogo avuto col portiere dopo k.o. col Manchester City (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una sconfitta che non dà spazio ad interpretazioni. Il Liverpool si è arreso al Manchester City con un risultato decisamente pesante. 4-1 per i Citizens complici anche gli errori del portiere Reds Alisson autore di almeno due-tre indecisioni determinanti. Al termine della sfida, il manager Reds Jurgen Klopp ha voluto rivelare un breve dialogo avuto col suo estremo difensore.Klopp: il retroscena su Alissoncaption id="attachment 1091049" align="alignnone" width="615" Liverpool Alisson Klopp (getty images)/captionCome riporta Goal, al termine della sfida di Premier League, Klopp ha commentato la sconfitta ma ha anche rivelato cosa si son detti con ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 febbraio 2021) Una sconfitta che non dà spazio ad interpretazioni. Ilsi è arreso alcon un risultato decisamente pesante. 4-1 per i Citizens complici anche gli errori delRedsautore di almeno due-tre indecisioni determinanti. Al termine della sfida, il manager Reds Jurgenha voluto rivelare un brevecol suo estremo difensore.: il retroscena sucaption id="attachment 1091049" align="alignnone" width="615"(getty images)/captionCome riporta Goal, al termine della sfida di Premier League,ha commentato la sconfitta ma ha anche rivelato cosa si son detti con ...

ItaSportPress : Liverpool, serataccia Alisson: Klopp svela il dialogo avuto col portiere dopo k.o. col Manchester City -… - pin_klo : che serataccia per Alisson..(si ogni tanto me guardo il liverpool per vedere salah e il nostro fu portiere) (non tifo, giuro ahah) -