Live – Non è la D'Urso: il motivo dell'assenza di Juliano Mello (Di lunedì 8 febbraio 2021) Qualche giorno fa è morto Lucas, il fratello di Dayane e Juliano Mello: quest'ultimo sarebbe dovuto intervenire nel talk show di Barbara D'Urso ma il collegamento è saltato. (screenshot video)Durante Live – Non è la D'Urso andato in onda su Canale 5 nella serata di ieri, domenica 7 febbraio, avrebbe dovuto presenziare il fratello della protagonista del Gf Vip Dayane Mello, Juliano. La loro famiglia negli ultimi giorni è stata colpita da un gravissimo lutto che ha sconvolto tutti i fan della modella brasiliana e i telespettatori del reality show: Lucas Mello, il minore dei tre fratelli, è morto a 26 anni in un incidente stradale. Tuttavia, rispetto a quanto programmato nella scaletta di Barbara D'Urso, Juliano ha deciso ...

