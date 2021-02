Governo, Draghi inizia l’ultimo giro di consultazioni con i partiti. Ministeri, leader e agenda: la sintesi più complessa (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ultimo giro del tavolo e ultima occasione per la nascita del Governo. Oggi e domani Mario Draghi vede per la seconda volta i partiti e dovrà fare quella “sintesi” che ha promesso alle forze politiche. Si apre la fase più delicata di tutte: l’ex presidente della Bce ha ottenuto i Sì della maggioranza che ha sostenuto il Governo Conte 2, ma anche quelli di Lega e Forza Italia. Un solo partito ha annunciato che vuole stare fuori dal gioco: Fratelli d’Italia. Fin qui tutto chiaro. Ora però tocca a Draghi: sarà lui a dover spiegare con quale incantesimo intende tenere insieme forze così distanti e dimostrare quelle doti che gli vengono attribuite praticamente all’unanimità. Come può esserci un dialogo tra sovranisti e giallorossi? Solo ieri sera Giuseppe Conte è intervenuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ultimodel tavolo e ultima occasione per la nascita del. Oggi e domani Mariovede per la seconda volta ie dovrà fare quella “” che ha promesso alle forze politiche. Si apre la fase più delicata di tutte: l’ex presidente della Bce ha ottenuto i Sì della maggioranza che ha sostenuto ilConte 2, ma anche quelli di Lega e Forza Italia. Un solo partito ha annunciato che vuole stare fuori dal gioco: Fratelli d’Italia. Fin qui tutto chiaro. Ora però tocca a: sarà lui a dover spiegare con quale incantesimo intende tenere insieme forze così distanti e dimostrare quelle doti che gli vengono attribuite praticamente all’unanimità. Come può esserci un dialogo tra sovranisti e giallorossi? Solo ieri sera Giuseppe Conte è intervenuto ...

