DEULOFEU VESTITO DI NUOVO

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Gerardnasce a Riudarenes il 13 marzo del 1994, è un attaccante spagnolo in forza all’Udinese. I suoi inizi avvengono nelle giovanili del Barcellona, dove milita dal 2003 al 2011, passa poi alla formazione B dei blaugrana, debuttando nell’annata 2010-11. Ad aprile di quella stagione arriva anche l’esordio in prima squadra in Liga e in inverno la prima in Champions League, rilevando David Villa e Rafinha nelle due occasioni. Nel luglio 2013 si sposta in Premier League, in prestito all’Everton, registra 25 presenze e 3 reti con la maglia dei Toffees e a fine anno torna in Catalogna. L’anno seguente riparte, sempre in prestito, al Siviglia, i suoi numeri non sono eccellenti ma con gli Andalusi mette in bacheca una Europa League. Nel giugno del 2015 l’Everton lo prende a titolo definitivo pagando 6 milioni di euro, ma dopo una prima discreta stagione si ritrova ai ...