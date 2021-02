De Rossi | «Folle discutere Fonseca Spalletti il tecnico da cui ho preso di più»

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Daniele Dedice la sua sugli allenatori avuti in carriera e su Paulo: ecco le parole dell’ex centrocampista della Roma Daniele De, in diretta Twitch con Vieri, Adani, Ventola e Cassano, ha parlato die degli allenatori avuti in carriera.– «Non è facile con lui, ha un carattere molto schietto e diretto, ma a livello di campo e idee è molto forte. Mi dispiace che non abbia avuto una consacrazione maggiore, poteva avere un’occasione in una big. Non mi ha influenzato solo lui, ma ne ho avuti tanti per fortuna. Ho avuto Capello, Lippi, hanno fatto la storia del calcio italiano ed europeo.è l’allenatore che mi ha segnato di più perché lo ho avuto per più tempo».– «Lui è quarto in classifica, ora ha anche un ...

SiuNimTau : Questa dittatura è più folle di quella dei kmer-rossi. - cmdotcom : #DeRossi: 'Folle discutere #Fonseca! Che bravo #Spalletti, Luis Enrique pareva matto. Sull'allenare la #Fiorentina… - sportli26181512 : De Rossi: 'Folle discutere Fonseca! Che bravo Spalletti, Luis Enrique pareva matto. Sull'allenare la Fiorentina...'… - SiuNimTau : @Enneppi Perché questa dittatura è più folle e infame di quella dei kmer-rossi. -

Ultime Notizie dalla rete : Rossi Folle

Calciomercato.com

Commenta per primo Intervenuto come ospite alla Bobo TV , in compagnia di Christian Vieri, l'ex centrocampista della Roma, Daniele De, ha dichiarato: 'Allenare la Fiorentina? Finchè non inizi non sai se sei pronto. A livello legale non avrei potuto, non avevo il patentino. Comunque bisogna buttarsi, se accetti un'avventura ...Perché gli esperti della task force applicheranno le stesse disposizioni restrittive a Pescara , dove leoceaniche si assembrano per abbeverarsi nei locali della movida, come a Schiavi di ...Daniele De Rossi dice la sua sugli allenatori avuti in carriera e su Paulo Fonseca: ecco le parole dell'ex centrocampista della Roma ...Intervenuto come ospite alla Bobo TV, in compagnia di Christian Vieri, l'ex centrocampista della Roma, Daniele De Rossi, ha dichiarato: "Allenare la Fiorentina?