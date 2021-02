Covid | Sileri | «Il peggio è passato | sappiamo difenderci dal virus Ora si può riaprire un po’»

(Di lunedì 8 febbraio 2021)sulle riaperture apre uno spiraglio concreto alla speranza. Per il viceministro della salute Pierpaolo, intervistato dal quotidiano Libero, infatti, «il». «I cittadini ora sanno difendersi dal. La cura Remuzzi presto entrerà nelle linee guida». «Lo Spallanzani ha in questi giorni approvato il protocollo di Remuzzi, che presto potrà essere utilizzato come linea guida», ha detto a riguardo. Quindi ha spiegato: «Servono una casistica e verifiche ufficiali per promuovere una pratica ospedaliera, per quanto applicata da una massima autorità scientifica come Remuzzi, a protocollo nazionale. Sono state sperimentate sul campo tante terapie anti-in Italia, ma alcune si sono perfino rivelate ...

Il vice ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, in una intervista a "Libero Quotidiano" spiega che "la situazione non è stabilizzata ..."
"Stiamo riaprendo perché si sono create le condizioni per farlo. Sono decisioni che non c'entrano nulla con la sorte del governo. Stiamo facendo un passo sec ...