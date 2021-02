Coppa Italia, Conte 'Per battere la Juve serve sfiorare la perfezione' (Di lunedì 8 febbraio 2021) APPIANO GENTILE - Da una parte una squadra che ha vinto quattro delle ultime sei edizioni della Coppa Italia raggiungendo cinque volte la finale, dall'altra una formazione eliminata in semifinale in ... Leggi su gazzettadiparma (Di lunedì 8 febbraio 2021) APPIANO GENTILE - Da una parte una squadra che ha vinto quattro delle ultime sei edizioni dellaraggiungendo cinque volte la finale, dall'altra una formazione eliminata in semifinale in ...

acffiorentina : #AccaddeOggi nel 2001 ?? I Viola superano 2-0 il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia e approdano in f… - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Mariani l'arbitro di #JuventusInter in Coppa Italia ?? - Gazzetta_it : #Buffon, la Procura non procede per la presunta #bestemmia al gol di #Lautaro #Juventus - SabinoDelLatte : Domani è il mio onomastico ed anche il compleanno di un fratello acquisito, nerazzurro come me dalla nascita. Il re… - flazzeroni29 : RT @TweetGino: Posta il tabellino della prima partita vista allo stadio. Inizio io: Juve-Sambenedettese 4-0 Coppa Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Italia Inter, Conte ha deciso: la scelta in vista della gara con la Juve

Juve e Inter si giocano domani sera un posto per la finalissima di Coppa Italia. Niente ritiro stasera per la squadra nerazzurra

Inter, Conte: 'Juventus forte, pochissimi margini di errore'

Inter, Conte: 'Juventus forte, pochissimi margini di errore' Antonio Conte ha rilasciato un breve commento alla vigilia del ritorno di Coppa Italia con la Juventus. Ecco le sue parole trasmesse dai canali ufficiali nerazzurri: ' Come al solito mi aspetto una Juventus forte, questo è fuori dubbio. Al di là di quelle che possano essere ...

Inter, Conte: ‘alla Juventus non servono regali: vogliamo passare’

Il tecnico alla vigilia della seconda semifinale di Coppa Italia: “Ho una mia convinzione e voglio trasmetterla alla squadra. Percorso importante finora " ...

Pirlo: “Dovremo fare attenzione all’Inter”

"Stiamo bene, naturale ci sia stanchezza fisica e mentale ma lo sapevamo da inizio anno che sarebbe stata lunga e faticosa".

Juve e Inter si giocano domani sera un posto per la finalissima di. Niente ritiro stasera per la squadra nerazzurraInter, Conte: 'Juventus forte, pochissimi margini di errore' Antonio Conte ha rilasciato un breve commento alla vigilia del ritorno dicon la Juventus. Ecco le sue parole trasmesse dai canali ufficiali nerazzurri: ' Come al solito mi aspetto una Juventus forte, questo è fuori dubbio. Al di là di quelle che possano essere ...Il tecnico alla vigilia della seconda semifinale di Coppa Italia: “Ho una mia convinzione e voglio trasmetterla alla squadra. Percorso importante finora " ..."Stiamo bene, naturale ci sia stanchezza fisica e mentale ma lo sapevamo da inizio anno che sarebbe stata lunga e faticosa".