Cattolica | Standard Ethics alza il rating a EE

(Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) –hato ildiAssicurazioni a “EE-” dal precedente “E+”. Nel suo final reportafferma che il percorso effettuato in questi ultimi anni daAssicurazioni nell’ambito dei temi ESG (Environmental, Social e Governance) è stato “adeguatamente focalizzato su aspetti ambientali e sociali” e che ha riguardato anche la rendicontazione extra finanziaria, la gestione degli asset finanziari, gli aspetti commerciali. La strategia – secondo l’agenzia – è apparsa coerente alle indicazioni volontarie dell’ONU, dell’Ocse e dell’Unione Europea e che a seguito delle decisioni derivate dal recente progetto di trasformazione in S.p.A. ed all’aumento di capitale avviato nel 2020, il tema della ...

Il Messaggero

Standard Ethics ha alzato il rating di Cattolica Assicurazioni a "EE-" dal precedente "E+". Nel suo rapporto, Standard Ethics afferma che il percorso effettuato in questi ultimi anni da Cattolica Assicurazioni nell'ambito dei temi ESG (Environmental, Social e Governance) è stato "adeguatamente focalizzato su aspetti ambientali e sociali" e che ha riguardato anche la rendicontazione extra finanziaria, la gestione degli asset finanziari, gli aspetti commerciali.