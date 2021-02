Caso Genovese | Ylenia e Martina ci mettono la faccia | «Diventava un mostro | rideva mentre piangevo | godeva a vedermi soffrire» – Video

Leggi su open.online

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Due settimane fa erano apparse in tv per la prima volta per raccontare la loro storia, per denunciare di essere state anche loro vittime di Alberto, l’imprenditore milanese arrestato lo scorso novembre per violenza sessuale. Adesso,Facchini, 22 anni, eDemeo, 20 anni, hanno deciso di uscire pubblicamente allo scoperto per rispondere alle critiche e alle accuse di essere delle escort. E per avvisare che quanto è accaduto a loro «può succedere a chiunque». In un’intervista al Magazine Mow – Men on Wheels, le due ragazze di 20 e 22 anni hanno dichiarato che «tutti sapevano che accadeva, ma tutti lo temevano perché era potente e offriva tutto a tutti». È nella villa di Ibiza chedice di aver capito che qualcosa non andava, vista una ragazza in stato confusionale (una di quelle che ha ...