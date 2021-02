Bongiorno (Lega) a La7: “Conte all’interno del governo Draghi? Sì, può dare grosso contributo” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “Conte con un ruolo all’interno del governo? Assolutamente sì, può fare parte e dare un grosso contributo a questo esecutivo“. Sono le parole della senatrice della Lega, Giulia Bongiorno, ospite di Tagadà, su La7, in riferimento al coinvolgimento di Giuseppe Conte nel governo guidato da Mario Draghi. “Il punto non sono i nomi”, ha aggiunto Bongiorno, “ma lo spirito con cui si lavora. Con Conte abbiamo avuto un’esperienza di governo, terminata perché la Lega vedeva che non si andava avanti. Ora, ovviamente, ci sarà la trazione di Draghi, che non credo sia un uomo che non farà andare avanti le cose. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) “con un ruolodel? Assolutamente sì, può fare parte euna questo esecutivo“. Sono le parole della senatrice della, Giulia, ospite di Tagadà, su La7, in riferimento al coinvolgimento di Giuseppenelguidato da Mario. “Il punto non sono i nomi”, ha aggiunto, “ma lo spirito con cui si lavora. Conabbiamo avuto un’esperienza di, terminata perché lavedeva che non si andava avanti. Ora, ovviamente, ci sarà la trazione di, che non credo sia un uomo che non farà anavanti le cose. ...

