Australian Open 2021, risultati 8 febbraio tabellone maschile: Djokovic e Thiem senza problemi, Zverev quasi. Out Monfils (Di lunedì 8 febbraio 2021) Prima giornata senza grandissimi scossoni nel tabellone maschile degli Australian Open 2021, nella quale è scesa in campo la parte alta, quella presieduta dal numero 1 del mondo Novak Djokovic, otto volte vincitore di questo torneo. Per il serbo nessun problema con il francese Jeremy Chardy, che esce con un netto 6-3 6-1 6-2. Prossimo ostacolo è l'americano Frances Tiafoe, che elimina Stefano Travaglia per 7-6(5) 6-2 6-2. In generale, ben pochi problemi per i big. Dominic Thiem soffre per un set, ma l'austriaco è troppo superiore al kazako Mikhail Kukushkin e lo sconfigge in tre. Perde invece il primo parziale Alexander Zverev: il tedesco rischia anche di raddoppiare lo svantaggio, ma esce dalla buca chiamata tie-break ...

