Varoufakis: “Draghi obbedisce all’ordine finanziario, ogni democratico dovrebbe opporsi” (Di domenica 7 febbraio 2021) “Draghi è al servizio dell’ordine finanziario, penso che ogni democratico in Italia debba opporsi al suo governo”. Lo dice Yanis Varoufakis, ex ministro dell’Economia greco, in una intervista rilasciata ad Alessandro Gilioli, direttore di Radio Popolare. Draghi “politicamente è al servizio dell’ordine finanziario”, sostiene l’economista ellenico, tra i più duri oppositori delle politiche di austerity europee negli anni del crac finanziario di Atene. “Ricordo bene quando Draghi (all’epoca presidente della Bce, ndr) fu decisivo nella chiusura dei bancomat in Grecia, così da impedire che il popolo greco decidesse liberamente nel referendum in cui si decideva la posizione da tenere nei confronti di Bruxelles”. Secondo ... Leggi su tpi (Di domenica 7 febbraio 2021) “è al servizio dell’ordine, penso chein Italia debbaal suo governo”. Lo dice Yanis, ex ministro dell’Economia greco, in una intervista rilasciata ad Alessandro Gilioli, direttore di Radio Popolare.“politicamente è al servizio dell’ordine”, sostiene l’economista ellenico, tra i più duri oppositori delle politiche di austerity europee negli anni del cracdi Atene. “Ricordo bene quando(all’epoca presidente della Bce, ndr) fu decisivo nella chiusura dei bancomat in Grecia, così da impedire che il popolo greco decidesse liberamente nel referendum in cui si decideva la posizione da tenere nei confronti di Bruxelles”. Secondo ...

Lasciate perdere il Britannia e Goldman Sachs, basta solo la Grecia per ricordarci chi era Draghi, magari se volete qualche informazione chiedete a Varoufakis, il suo ultimo libro è illuminante!

