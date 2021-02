Sinner re del 'Great Ocean Road Open'

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 7 febbraio 2021) Azzurri protagonisti alla vigilia degli Australiana Melbourne. Ma la copertina è tutta per Jannikche ha vinto il derby tricolore con Stefano Travaglia nel torneo Atp 250 (il “”) con il punteggio di 7-6 6-4. Non è andata altrettanto bene invece a Fabio Fognini e Matteo Berrettini, piegati nettamente nella finale di Atp Cup per nazioni dai titolati russi Andrei Rublev e Daniil Medvedev.Insieme con la 10ma vittoria di fila,ha messo in bacheca il secondo titolo Atp in carriera, in una settimana che l’ha visto protagonista di un vero tour de force: in contemporanea con il singolo, si è infatti cimentato nel doppio (col polacco Hubert Hurkacz) vincendo tutte le gare; e ha dovuto rinunciare alla semifinale per andare in fondo nel ...