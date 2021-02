Siena, errore con i cambi e squadra in campo senza nessun 2001: panchina a rischio? La situazione (Di domenica 7 febbraio 2021) situazione clamorosa quella in cui si è trovato questo pomeriggio il Siena.La squadra, a causa di una disattenzione dalla panchina, ha infranto il regolamento in merito alla norma dei giovani in campo. In particolare, a causa di alcuni cambi, i bianconeri si sarebbero ritrovati a giocare senza alcun giocatore classe '01. Una circostanza vietata da regolamento e per cui sussisterebbero gli estremi per richiedere la vittoria a tavolino, così come accaduto alla Roma in occasione del mach di Coppa Italia contro lo Spezia in cui ha effettuato 6 cambi. La Sinalughese, tuttavia, ha comunque vinto la gara.Secondo "GianlucaDiMarzio" l'errore nei cambi però potrebbe rappresentare la goccia che fa traboccare il vaso. Il ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 febbraio 2021)clamorosa quella in cui si è trovato questo pomeriggio il.La, a causa di una disattenzione dalla, ha infranto il regolamento in merito alla norma dei giovani in. In particolare, a causa di alcuni, i bianconeri si sarebbero ritrovati a giocarealcun giocatore classe '01. Una circostanza vietata da regolamento e per cui sussisterebbero gli estremi per richiedere la vittoria a tavolino, così come accaduto alla Roma in occasione del mach di Coppa Italia contro lo Spezia in cui ha effettuato 6. La Sinalughese, tuttavia, ha comunque vinto la gara.Secondo "GianlucaDiMarzio" l'neiperò potrebbe rappresentare la goccia che fa traboccare il vaso. Il ...

