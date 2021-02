Resident Evil Village sarà "molto più grande" del precedente settimo capitolo (Di domenica 7 febbraio 2021) Resident Evil VII: Biohazard è considerato da molti un ottimo titolo dalla discreta longevità. Nonostante questo, ci sono alcuni fan che avrebbero gradito una campagna più lunga con nuovi scenari da esplorare, oppure location più grandi e maestose. Se siete fra quelle persone, state tranquilli: Resident Evil Village, l'ottavo capitolo in arrivo questa primavera, risponderà ai vostri desideri. Secondo quanto dichiarato dal producer del gioco, Peter Fabiano, in un'intervista con Official PlayStation Magazine UK, l'ottavo capitolo sarà "molto più grande" del predecessore. Non sappiamo di preciso cosa intenda con quelle parole, se un maggior numero di locations, oppure livelli molto più aperti e ampi. ... Leggi su eurogamer (Di domenica 7 febbraio 2021)VII: Biohazard è considerato da molti un ottimo titolo dalla discreta longevità. Nonostante questo, ci sono alcuni fan che avrebbero gradito una campagna più lunga con nuovi scenari da esplorare, oppure location più grandi e maestose. Se siete fra quelle persone, state tranquilli:, l'ottavoin arrivo questa primavera, risponderà ai vostri desideri. Secondo quanto dichiarato dal producer del gioco, Peter Fabiano, in un'intervista con Official PlayStation Magazine UK, l'ottavopiù" del predecessore. Non sappiamo di preciso cosa intenda con quelle parole, se un maggior numero di locations, oppure livellipiù aperti e ampi. ...

