Pallanuoto, A2 femminile: rinviata Imperia-Como per positività al Covid (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ stato sospeso il match di Pallanuoto femminile Rari Nantes Imperia-Como Nuoto Recoaro, valido per la seconda giornata di Serie A2 femminile girone Nord-Ovest e che avrebbe dovuto tenersi alle 16 presso la piscina Cascione di Imperia. La causa è la positività dell’allenatrice della squadra imperiese, risultata positiva al test antigienico di venerdì scorso, ma la conferma si è avuta stamattina all’esito del tampone molecolare. L’intera squadra si trova attualmente in quarantena, mentre il match sarà rimandato a data da destinarsi. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ stato sospeso il match diRari NantesNuoto Recoaro, valido per la seconda giornata di Serie A2girone Nord-Ovest e che avrebbe dovuto tenersi alle 16 presso la piscina Cascione di. La causa è ladell’allenatrice della squadra imperiese, risultata positiva al test antigienico di venerdì scorso, ma la conferma si è avuta stamattina all’esito del tampone molecolare. L’intera squadra si trova attualmente in quarantena, mentre il match sarà rimandato a data da destinarsi. SportFace.

sportface2016 : #Pallanuoto, rinviata #ImperiaComo di #A2 femminile per positività al #Covid - NewSicilia : Si conclude con un successo netto il cammino in Coppa Campioni dell’Ekipe Orizzonte #Newsicilia - RivieraSportit : Covid tra le fila della Rari Nantes Imperia: annullata partita contro il Como Nuoto e squadra in quarantena - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile: l'Ekipe Orizzonte chiude la Coppa Campioni travolgendo il Sant Andreu - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile: l'Ekipe Orizzonte chiude la Coppa Campioni travolgendo il Sant Andreu -