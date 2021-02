MotoGP | presentata la nuova Esponsorama Avintia

Leggi su newsmondo

(Di domenica 7 febbraio 2021) E’ statala. In sella per il 2021 ci saranno Luca Marini ed Enea Bastianini. ROMA – E’ statala. Dopo un 2020 non semplice, il team guidato da Ruben Xaus ha voglia di ritornare a competere per le prime posizioni e per farlo si è affidato, grazie alla collaborazione con la Ducati, a due piloti giovani e ricchi di talento come Luca Marini ed Enea Bastianini. Esordienti in, ma pronti a dare battaglia ai grandi. Per loro il 2021 sarà l’anno dell’apprendimento ad una classe diversa dalla Moto2. Non si esclude, però, la possibilità di poter lottare per il podio in qualche gara. Gli obiettivi diPer l’...