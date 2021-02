Miley Cyrus al pre-show del Super Bowl 2021 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ci sarà anche Miley Cyrus alla finale del Super Bowl 2021 con uno show speciale ed unico, che vedremo a brevissimo nella diretta su Raidue e Dazn dell’evento sportivo americano. Si contenderanno il titolo i padroni di casa Tampa Bay Buccaneers ed i Kansas City Chiefs. L’artista del Tennessee che ha pubblicato Plastic Hearts settimo album in studio lo scorso novembre, trascinato dai singoli Midnight Sky e Prisoner in coppia con Dua Lipa, ha anticipato ai suoi followers in un video su Instagram, il provocante outfit scelto per la performance, composto da stivali neri top e slip. Miley Cyrus “TikTok Tailgate” al Super Bowl 2021 Il live di Miley Cyrus al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ci sarà anchealla finale delcon unospeciale ed unico, che vedremo a brevissimo nella diretta su Raidue e Dazn dell’evento sportivo americano. Si contenderanno il titolo i padroni di casa Tampa Bay Buccaneers ed i Kansas City Chiefs. L’artista del Tennessee che ha pubblicato Plastic Hearts settimo album in studio lo scorso novembre, trascinato dai singoli Midnight Sky e Prisoner in coppia con Dua Lipa, ha anticipato ai suoi followers in un video su Instagram, il provocante outfit scelto per la performance, composto da stivali neri top e slip.“TikTok Tailgate” alIl live dial ...

