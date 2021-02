Milan-Crotone 4-0, delusione Stroppa: “Abbiamo dimostrato carattere, fa male prendere gol così. Maldini..” (Di domenica 7 febbraio 2021) Milan-Crotone: delusione per gli Squali.Serie A, Milan-Crotone 4-0: bis per Ibrahimovic e Rebic, rossoneri di nuovo al primo postoUna sola vittoria nelle ultime cinque gare di Serie A disputate, ultima casella della classifica occupata e quattro gol presi: non una giornata indimenticabile per la compagine guidata da Giovanni Stroppa. L'amarezza ha preso il sopravvento per il tecnico originario di Mulazzano che, ai microfoni di 'SkySport', si è detto dispiaciuto di come sia maturato il risultato finale: "Abbiamo evidenziato degli errori sia sul primo che sul secondo gol. Al di là della fragilità che Abbiamo dimostrato, ci sono stati sei-sette minuti fra il secondo e il quarto gol. Fin lì la squadra aveva creduto in quello che stava ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 febbraio 2021)per gli Squali.Serie A,4-0: bis per Ibrahimovic e Rebic, rossoneri di nuovo al primo postoUna sola vittoria nelle ultime cinque gare di Serie A disputate, ultima casella della classifica occupata e quattro gol presi: non una giornata indimenticabile per la compagine guidata da Giovanni. L'amarezza ha preso il sopravvento per il tecnico originario di Mulazzano che, ai microfoni di 'SkySport', si è detto dispiaciuto di come sia maturato il risultato finale: "evidenziato degli errori sia sul primo che sul secondo gol. Al di là della fragilità che, ci sono stati sei-sette minuti fra il secondo e il quarto gol. Fin lì la squadra aveva creduto in quello che stava ...

acmilan : Do you remember the last time we'd scored so many goals in 21 matches? Find out in today's stats ??… - Eurosport_IT : 5??0??0?? GOL IN CARRIERA ?? Con la rete siglata contro il Crotone, Zlatan Ibrahimovic raggiunge quota 500 reti seg… - SkySport : Milan-Crotone, Pioli: 'Futuro Ibrahimovic? Giusto che continui con noi' - GioC2392 : RT @devrijnho: Comunque se speravate che il Milan non facesse 3 punti con il Crotone siete proprio ritardati - domysr93 : @vincenzodesa Si ho visto, e Ambrosini e Compagnoni a fare pompini come se il milan stesse facendo una grande cosa,… -