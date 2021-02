Memetic Warfare | l’ironia nera che può diventare terrorismo La ricerca di Antinori

Leggi su formiche

(Di domenica 7 febbraio 2021) *** Avvertenza: le immagini contenute in questo articolo sono state convertite in bassa qualità e marchiate con il watermark “contenuto violento” per impedirne l’ulteriore diffusione a scopo propagandistico. Sono proposte ai lettori di Formiche.net per capire di cosa si parla quando si parla del fenomeno dei meme “armati”. Abbiamo scelto quelli meno scioccanti e violenti (figuratevi il resto) *** L’idea è di creare battute che possiamo memificare e produrre in massa. Queste hanno fortemente bisogno di fare appello all’emotività. Dobbiamo letteralmente essere la macchina dell’odio che conosciamo. Saint Obamas Momjeans, Intermediate Meme Magic, 2016 Nel corso della presidenza Trump si è assistito alla memificazione della politica che ha progressivamente interessato l’infosfera estremistico-violenta, conducendo gli USA in uno scenario di conflitto sociale, culturale e politico mai ...