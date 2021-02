LIVE Milan-Crotone 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | si comincia! Diavolo a caccia subito del gol del vantaggio

Leggi su oasport

(Di domenica 7 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAD’INIZIO: SI PARTE! h 14.58 Sorteggio con i due capitani al centro del campo. h 14.55 Iniziano le procedure d’ingresso in campo delle formazioni. h 14.50 Le squadre rientrano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi accorgimenti tecnico-tattici da Pioli e Stroppa. h 14.45 Un quarto d’ora all’inizio del match. h 14.40 Le ambizioni di alta classifica del, quelle di salvezza del: chi la spunterà a San Siro? La parola al campo. h 14.35 Squadre in campo per il riscaldamento. h 14.30 Buon pomeriggio e benvenuti alladi. 13.55 ARRIVANO LE FORMAZIONI UFFICIALI DEL MATCH(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo ...