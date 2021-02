Juventus, problema muscolare per Bonucci: le sue condizioni (Di domenica 7 febbraio 2021) La Juventus festeggia la terza vittoria consecutiva in campionato e si porta di conseguenza al terzo posto, scavalcando la stessa Roma che ieri è stata sconfitta 2-0. Un successo che ha visto protagonista la linea difensiva schierata da Andrea Pirlo, composta da Danilo, Bonucci, Chiellini ed Alex Sandro, capace di respingere gli assalti giallorossi, non permettendo loro di creare troppi pericoli dinanzi la porta difesa da Szczesny. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scambio con il Tottenham: l'idea che stuzzica Paratici Tuttavia, nel corso dei minuti finali, il numero 19 della Juventus è stato costretto ad uscire dopo aver avvertito un dolore muscolare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, si riapre la pista francese: idea doppio scambio Leonardo Bonucci, ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Lafesteggia la terza vittoria consecutiva in campionato e si porta di conseguenza al terzo posto, scavalcando la stessa Roma che ieri è stata sconfitta 2-0. Un successo che ha visto protagonista la linea difensiva schierata da Andrea Pirlo, composta da Danilo,, Chiellini ed Alex Sandro, capace di respingere gli assalti giallorossi, non permettendo loro di creare troppi pericoli dinanzi la porta difesa da Szczesny. LEGGI ANCHE: Calciomercato, scambio con il Tottenham: l'idea che stuzzica Paratici Tuttavia, nel corso dei minuti finali, il numero 19 dellaè stato costretto ad uscire dopo aver avvertito un dolore. LEGGI ANCHE: Calciomercato, si riapre la pista francese: idea doppio scambio Leonardo, ...

