(Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA - Dopo il turno infrasettimanale di pochi giorni fa, la Serie C torna in campo per la 23esima giornata di campionato.

sportli26181512 : Il Bari crolla in casa, ko anche il Palermo: Nel Girone A voce grossa della Juve Under 23: 6-0 al Livorno… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari crolla

Corriere dello Sport.it

ROMA - Dopo il turno infrasettimanale di pochi giorni fa, la Serie C torna in campo per la 23esima giornata di campionato.ancora ildi Auteri : il club pugliese rallenta ancora e perde in casa contro la Viterbese. Adesso l'Avellino è a - 1: secondo posto a rischio.ROMA - Dopo il turno infrasettimanale di pochi giorni fa, la Serie C torna in campo per la 23esima giornata di campionato. Il derby piemontese se lo aggiudica il Novara: Alessandria battuta 2-1 grazie ...La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi dall'esponente del movimento Muoviti Paternò Paolo Di Caro. Sul posto si sono recati sindaco e assessori. A MeridioNews parla il titolare della ditta che si ...