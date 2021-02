Giorgia Meloni: «L’incapacità di Conte, M5S, Pd e Renzi ha portato al disastro. Con loro non governo» (Di domenica 7 febbraio 2021) «Non governo con Pd e 5 Stelle. È una promessa fatta a tutti gli italiani che ci sostengono. Ed è una regola che vale pure se il premier è Mario Draghi, Del resto, da persona seria qual è, non ha cercato minimamente di convincermi. Si è messo all’ascolto. Atteggiamento garbato e apprezzabile». Lo afferma Giorgia Meloni, in un’intervista a Libero. «Il punto, però, è che non abbiamo avuto ancora modo di capire bene che cosa intenda fare lui. E purtroppo sappiamo perfettamente che cosa hanno già fatto le forze della precedente maggioranza, candidata oggi a governare con lui». Giorgia Meloni: uniscono flat tax e patrimoniale? Siamo arrivati a questo punto «per L’incapacità strutturale di Conte, Pd, 5 Stelle e Renzi di affrontare l’ordinario. Figuriamoci lo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 7 febbraio 2021) «Noncon Pd e 5 Stelle. È una promessa fatta a tutti gli italiani che ci sostengono. Ed è una regola che vale pure se il premier è Mario Draghi, Del resto, da persona seria qual è, non ha cercato minimamente di convincermi. Si è messo all’ascolto. Atteggiamento garbato e apprezzabile». Lo afferma, in un’intervista a Libero. «Il punto, però, è che non abbiamo avuto ancora modo di capire bene che cosa intenda fare lui. E purtroppo sappiamo perfettamente che cosa hanno già fatto le forze della precedente maggioranza, candidata oggi a governare con lui».: uniscono flat tax e patrimoniale? Siamo arrivati a questo punto «perstrutturale di, Pd, 5 Stelle edi affrontare l’ordinario. Figuriamoci lo ...

