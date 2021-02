Flash News del 7 Febbraio 2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) La crisi di Governo in primo piano: si è concluso ieri il primo giro di consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Da domani nuovo rapido giro di incontri con i partito che sarà preceduto dall’atteso faccia a faccia con le parti sociali. Sul lavoro del Premier incaricato interviene anche Christine Lagarde, Presidente della BCE, che in un’intervista a un giornale francese ha detto “Draghi saprà rilanciare l’Italia con l’aiuto dell’UE“; Si allarga il sostegno delle forze politiche a Draghi, da Liberi Uguali fino alla Lega. Resta fuori solo Fratelli D’Italia. Ma il SI del Carroccio agita parte della maggioranza uscente. Ancora da capire se si tratterà di un esecutivo tecnico o politico; Da domani, 17 regioni saranno in zona gialla, 4 in fascia arancione: Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sicilia e Umbria. Preoccupano le varianti del virus e gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 febbraio 2021) La crisi di Governo in primo piano: si è concluso ieri il primo giro di consultazioni del Presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Da domani nuovo rapido giro di incontri con i partito che sarà preceduto dall’atteso faccia a faccia con le parti sociali. Sul lavoro del Premier incaricato interviene anche Christine Lagarde, Presidente della BCE, che in un’intervista a un giornale francese ha detto “Draghi saprà rilanciare l’Italia con l’aiuto dell’UE“; Si allarga il sostegno delle forze politiche a Draghi, da Liberi Uguali fino alla Lega. Resta fuori solo Fratelli D’Italia. Ma il SI del Carroccio agita parte della maggioranza uscente. Ancora da capire se si tratterà di un esecutivo tecnico o politico; Da domani, 17 regioni saranno in zona gialla, 4 in fascia arancione: Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sicilia e Umbria. Preoccupano le varianti del virus e gli ...

