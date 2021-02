Covid, Iss: “Vaccini pienamente efficaci sulla variante inglese, meno su quella sudafricana e brasiliana” (Di domenica 7 febbraio 2021) ”Al momento i Vaccini sembrano essere pienamente efficaci sulla variante inglese, mentre per quella sudafricana e quella brasiliana potrebbe esserci una diminuzione nell’efficacia”. Questo quanto scrive l’Iss nelle faq in merito alla domanda se farmaci e Vaccini funzionino anche sulle varianti. ”Diversi studi sono in corso nel mondo per rispondere alla domanda – prosegue l’Istituto Superiore di Sanità – Per quanto riguarda i farmaci in uso e in sperimentazione non ci sono ancora evidenze definitive in un senso o nell’altro; tuttavia alcuni articoli preliminari indicano che alcuni anticorpi monoclonali attualmente in sviluppo potrebbero perdere efficacia. I produttori ... Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) ”Al momento isembrano essere, mentre perpotrebbe esserci una diminuzione nell’a”. Questo quanto scrive l’Iss nelle faq in merito alla domanda se farmaci efunzionino anche sulle varianti. ”Diversi studi sono in corso nel mondo per rispondere alla domanda – prosegue l’Istituto Superiore di Sanità – Per quanto riguarda i farmaci in uso e in sperimentazione non ci sono ancora evidenze definitive in un senso o nell’altro; tuttavia alcuni articoli preliminari indicano che alcuni anticorpi monoclonali attualmente in sviluppo potrebbero perderea. I produttori ...

