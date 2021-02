Covid, da lunedì 17 regioni “gialle” ma scattano le prime zone rosse locali per i focolai legati alle varianti. E Speranza chiede “prudenza” (Di domenica 7 febbraio 2021) Da lunedì 8 febbraio diciassette regioni (16 e la provincia autonoma di Trento) entreranno ufficialmente in zona gialla, mentre tre, Puglia, Sicilia, Umbria, resteranno arancioni. Ma non mancano eccezioni. Così come suggerito dallo stesso Gianni Rezza durante l’ultima conferenza stampa settimanale dell’Istituto superiore di sanità, alcune aree interne alle stesse regioni andranno in lockdown. Il motivo è semplice: contenere i focolai. È il caso, ad esempio, di ventisette comuni del Basso Molise che da domani entreranno in zona rossa come deciso dal presidente della Regione, Donato Toma, con un’ordinanza firmata su indicazione dell’Asrem. L’ipotesi è che anche qua, come già accaduto in altre zone d’Italia, a far scoppiare focolai locali possano essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Da8 febbraio diciassette(16 e la provincia autonoma di Trento) entreranno ufficialmente in zona gialla, mentre tre, Puglia, Sicilia, Umbria, resteranno arancioni. Ma non mancano eccezioni. Così come suggerito dallo stesso Gianni Rezza durante l’ultima conferenza stampa settimanale dell’Istituto superiore di sanità, alcune aree internestesseandranno in lockdown. Il motivo è semplice: contenere i. È il caso, ad esempio, di ventisette comuni del Basso Molise che da domani entreranno in zona rossa come deciso dal presidente della Regione, Donato Toma, con un’ordinanza firmata su indicazione dell’Asrem. L’ipotesi è che anche qua, come già accaduto in altred’Italia, a far scoppiarepossano essere ...

Archiviata la cerimonia d'apertura, i mondiali di sci alpino a Cortina d'Ampezzo lunedì assegneranno le prime medaglie nella combinata femminile. C'è stato un cambio di programma ...pubblico causa Covid.

Da lunedì si riparte nelle sedi precedentemente utilizzate sia a Francavilla, con quattro linee di ... Ore 15 - Sono 7 i casi di Covid - 19 riscontrati oggi. Ore 13.50 - Sono stati 1070 i tamponi ...

