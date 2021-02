Cosa ha detto Draghi del reddito di cittadinanza (Di domenica 7 febbraio 2021) Si va verso un secondo giro di consultazioni per la formazione del possibile governo Draghi, ma Cosa ne pensa il premier del reddito di cittadinanza? Quello del reddito è uno dei temi di cui si discute molto in questi giorni di incertezza politica. Per la formazione del governo resta ancora il rebus della squadra. Ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 7 febbraio 2021) Si va verso un secondo giro di consultazioni per la formazione del possibile governo, mane pensa il premier deldi? Quello delè uno dei temi di cui si discute molto in questi giorni di incertezza politica. Per la formazione del governo resta ancora il rebus della squadra. Ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

robertosaviano : L'invito che faccio dalle pagine del @Corriere è per la liberazione di Ahmet Altan, ostaggio del regime turco per a… - NicolaPorro : Non è detto che le divergenze tra #Salvini e #Meloni su #Draghi siano un male per la coalizione. La versione di… - micheledisalvo : #Crimi #M5S “abbiamo detto a #Draghi che dobbiamo ripartire a quello che abbiamo fatto” (e Draghi sta ancora cercan… - schizzata_alex : RT @rockstarshabit: louies leggete per favore ?? so che molte persone, me compresa, sono assolutamente sconvolte per quello che è stato dett… - Alessio70548077 : @Sonia04714337 Il pensare è 'spontaneo'.. e mia nonna mi ha detto che, con tutto il bene che mi vuole, la devo cerc… -