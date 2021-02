Con la bici contro una moto, Alessio non ha avuto scampo: morto a 42 anni (Di domenica 7 febbraio 2021) Un tragico incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 6 febbraio intorno alle 12 e 30 a Semonzo di Borso, borgo ai piedi del massiccio del Monte Grappa, lungo via Generale Giardino. Il Comune, in provincia di Treviso, si trova al confine con Vicenza. Coinvolti nel sinistro un ciclista e un motociclista, che procedevano in direzioni opposte e che si sono scontrati frontalmente all’altezza di un tornante. Purtroppo il ciclista, Alessio Massaro, 42enne trevigiano di Montebelluna, è morto in seguito alle ferite riportate. Il motociclista, M. P., 42enne veneziano di Musile di Piave, è rimasto ferito. L’uomo è stato recuperato e trasportato nell’ospedale di Vicenza con l’elisoccorso. In questo momento si trova ricoverato nel reparto rianimazione, in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti medico e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Un tragico incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 6 febbraio intorno alle 12 e 30 a Semonzo di Borso, borgo ai piedi del massiccio del Monte Grappa, lungo via Generale Giardino. Il Comune, in provincia di Treviso, si trova al confine con Vicenza. Coinvolti nel sinistro un ciclista e unciclista, che procedevano in direzioni opposte e che si sono scontrati frontalmente all’altezza di un tornante. Purtroppo il ciclista,Massaro, 42enne trevigiano di Montebelluna, èin seguito alle ferite riportate. Ilciclista, M. P., 42enne veneziano di Musile di Piave, è rimasto ferito. L’uomo è stato recuperato e trasportato nell’ospedale di Vicenza con l’elisoccorso. In questo momento si trova ricoverato nel reparto rianimazione, in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti medico e ...

filippoomartini : Buongiorno con zwift, ah no ho la bici dal meccanico - Mario08217811 : @GassmanGassmann C'è bisogno di inbrancarsi come le pecore? Si può fare tutto in zona gialla ma non lo facciamo tut… - zazoomblog : Con la bici contro una moto Alessio non ha avuto scampo: morto a 42 anni - #contro #Alessio #avuto #scampo: #morto - ElisacanepA : Uno dei modi per scoprire #Genova in bici è scegliere una delle uscite guidate di #Treecycle con partenza dal loro… - CouponOfferte : #7febbraio ??COUPON AMAZON??: ?? Pompa Bicicletta-Wukong , mini pompa bici 120 PSI Pompa A Sfera con indicatore di pr… -