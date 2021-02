Call of Duty: Warzone, Black Ops, Zombies e Modern Warfare sono sorprendentemente connessi da una trama unica (Di domenica 7 febbraio 2021) Per la prima volta in assoluto, i quattro principali filoni narrativi della serie Call of Duty si sono riuniti in un'unica, grande trama interconnessa. In altre parole, i mondi di Warzone, Modern Warfare, Black Ops e Zombies, sono da considerarsi canonici in un singolo universo narrativo. Tutto ciò è stato confermato dalle ultime scoperte dei fan, grazie all'ultimo aggiornamento di Black Ops Cold War, il quale ha introdotto una nuova mappa nella modalità Zombies, Firebase Z. In essa, i giocatori hanno trovato una lunga serie di Easter Egg, ma anche una cutscene finale che connette il mondo Zombies a Cold War e, di conseguenza, con la serie ... Leggi su eurogamer (Di domenica 7 febbraio 2021) Per la prima volta in assoluto, i quattro principali filoni narrativi della serieofsiriuniti in un', grandeinterconnessa. In altre parole, i mondi diOps eda considerarsi canonici in un singolo universo narrativo. Tutto ciò è stato confermato dalle ultime scoperte dei fan, grazie all'ultimo aggiornamento diOps Cold War, il quale ha introdotto una nuova mappa nella modalità, Firebase Z. In essa, i giocatori hanno trovato una lunga serie di Easter Egg, ma anche una cutscene finale che connette il mondoa Cold War e, di conseguenza, con la serie ...

infoitscienza : Call of Duty Warzone: raggiunti i 100 milioni di giocatori mensili nel 2020 - infoitscienza : Il 2020 è stato l’anno più grande di sempre per la serie Call of Duty - infoitscienza : Call of Duty: nuovo episodio in programma per il 2021 - infoitscienza : Call of Duty ha generato fino a oggi entrate per circa $27 miliardi - infoitscienza : Il nuovo Call Of Duty uscirà nel 2021 -