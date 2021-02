Calciomercato Juventus, nuove voci di scambio: Tottenham sempre in pole (Di domenica 7 febbraio 2021) In vista della prossima sessione estiva di Calciomercato, in casa Juventus continuerebbe a tenere banco il discorso legato al futuro di Aaron Ramsey. In questi giorni si è parlato molto di un suo possibile destino lontano da Torino con il gallese al centro di parecchie potenziali trattative che potrebbero nascere nel corso dei prossimi mesi. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Ceccarini: "Juve investirà su due ruoli in estate" E’ doveroso sottolineare, che di concreto, al momento, vi sarebbe ben poco. Tuttavia, è alquanto probabile che l’ex Arsenal al termine della stagione possa fare le valigie, dopo due sole stagioni trascorse all’ombra della Mole. Se ciò dovesse concretizzarsi, la Juventus intascherebbe una discreta plusvalenza, essendo stato acquistato a costo zero, e risparmierebbe anche ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 7 febbraio 2021) In vista della prossima sessione estiva di, in casacontinuerebbe a tenere banco il discorso legato al futuro di Aaron Ramsey. In questi giorni si è parlato molto di un suo possibile destino lontano da Torino con il gallese al centro di parecchie potenziali trattative che potrebbero nascere nel corso dei prossimi mesi. LEGGI ANCHE:, Ceccarini: "Juve investirà su due ruoli in estate" E’ doveroso sottolineare, che di concreto, al momento, vi sarebbe ben poco. Tuttavia, è alquanto probabile che l’ex Arsenal al termine della stagione possa fare le valigie, dopo due sole stagioni trascorse all’ombra della Mole. Se ciò dovesse concretizzarsi, laintascherebbe una discreta plusvalenza, essendo stato acquistato a costo zero, e risparmierebbe anche ...

