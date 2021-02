Allarme meteo: in arrivo una nuova settimana di freddo, rovesci e nubifragi (Di domenica 7 febbraio 2021) Allarme meteo: per la nuova settimana che avrà inizio da lunedì 8 febbraio sono in arrivo forti rovesci e nubifragi. Ecco cosa ci attende. Allarme meteo da lunedì 8 febbraioCon l’inizio della nuova settimana, a partire da lunedì 8 febbraio, sono attesi su gran parte della nostra Penisola freddo, rovesci e nubifragi. A lanciare l’Allarme è la Protezione Civile che, in particolare, ha dichiarato lo stato di allerta gialla per ben 15 regioni: Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Ecco nel dettaglio cosa ci attende nel ... Leggi su altranotizia (Di domenica 7 febbraio 2021): per lache avrà inizio da lunedì 8 febbraio sono inforti. Ecco cosa ci attende.da lunedì 8 febbraioCon l’inizio della, a partire da lunedì 8 febbraio, sono attesi su gran parte della nostra Penisola. A lanciare l’è la Protezione Civile che, in particolare, ha dichiarato lo stato di allerta gialla per ben 15 regioni: Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Ecco nel dettaglio cosa ci attende nel ...

zazoomblog : Allerta meteo domani in Italia: allarme per 11 regioni - #Allerta #meteo #domani #Italia: - Laura48673787 : CORONAVIRUS: presto arriverà una NUOVA EPIDEMIA, l'Infettivologo Massimo GALLI lancia l'ALLARME. I Dettagli… - rino53340552 : CORONAVIRUS: presto arriverà una NUOVA EPIDEMIA, l'Infettivologo Massimo GALLI lancia l'ALLARME. I Dettagli… - ElioLannutti : Meteo, maltempo: allarme in 15 Regioni - SettenewsWeb : Sono scattati già dalla serata di ieri, sabato 6 febbraio, i controlli da parte del COC, il Centro operativo comuna… -