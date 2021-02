Tv Talk, gli ospiti del 6 febbraio 2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) Torna oggi, sabato 6 febbraio 2021, alle 15:15 su Rai 3, Tv Talk, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi ospiti, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. Tv Talk Rai 3, ospiti 6 febbraio 2021 Nella puntata di oggi si analizzerà la reazione della televisione allo scenario politico ed agli eventi ad esso legato durante questa settimana; con il direttore di SkyTg24 Giuseppe De Bellis e con Riccardo Iacona, poi, spazio al racconto dell’emergenza sanitaria, presente nel palinsesto tv con molteplici registri: informazione, divulgazione e inchiesta. La presenza in studio di Gianluigi Nuzzi sarà, invece, l’occasione per ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 6 febbraio 2021) Torna oggi, sabato 6, alle 15:15 su Rai 3, Tv, il programma che analizza la televisione ed i suoi personaggi, condotto da Massimo Bernardini. In studio ci saranno numerosi, che commenteranno i fatti della settimana, mentre in collegamento ci saranno gli analisti. TvRai 3,Nella puntata di oggi si analizzerà la reazione della televisione allo scenario politico ed agli eventi ad esso legato durante questa settimana; con il direttore di SkyTg24 Giuseppe De Bellis e con Riccardo Iacona, poi, spazio al racconto dell’emergenza sanitaria, presente nel palinsesto tv con molteplici registri: informazione, divulgazione e inchiesta. La presenza in studio di Gianluigi Nuzzi sarà, invece, l’occasione per ...

ricpuglisi : Egregio @GiuseppeConteIT, corrisponde al vero ciò che scrive Roncone sul @Corriere a proposito di Rocco Casalino,… - BentivogliMarco : Quelli che prendono in giro #Augias (che ha quasi 90 anni). Sono gli stessi che bevono le fesserie degli sfasciacar… - riotta : Salvini, come Grillo, è posto dall'arrivo di #Draghi a un bivio storico: la realtà o gli slogan da talk show? E la… - paolofaeti : @LaLestofante @Svagaia De gustibus... A mio avviso non vi è talk-show che valga il prezzo del giornale di ieri. Mi… - Namast70961553 : RT @Silay37838988: @CorradinoMineo @Moonlightshad1 Gli stessi talk, che hanno pompato il truce padano e l'amica. -