Sei Nazioni 2021 | buona la prima per la Scozia | Inghilterra sconfitta 11-6

La Scozia supera l'Inghilterra 11-6 nel match valevole per la prima giornata del Sei Nazioni 2021 di rugby. Al 5? Russel porta in vantaggio gli ospiti grazie ad un calcio di punizione realizzato da Russell, a cui fa seguito quello trasformato da Van Der Merwe alla mezz'ora. Poco più tardi nell'arco di cinque di cinque minuti Farrell realizza due calci di punizione, che rimettono in corsa i padroni di casa, ma in apertura di ripresa è ancora Russell a permettere alla Scozia di allungare nello score. SportFace.

