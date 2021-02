Paderno | la rabbia del pizzaiolo | “A 10 mesi dalla multa in lockdown | mi chiudono la pizzeria per 5 giorni”

(Di sabato 6 febbraio 2021) “Oltre il danno, la beffa. Ora dopo unada 280 euro perdo l’incasso di un intero fine settimana”. C’ènelle parole di Mario Spadafora. Da 7 anni sforna pizze nella suadi via don Dossetti aDugnano che gestisce assieme alla moglie proprio di fronte alla biblioteca. Ma per tutto questo fine td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie dalla rete : Paderno rabbia

Il Notiziario

nove minorenni denunciati per aver pestato un loro compagno alla stazione diDugnano (Mi); ... misure di isolamento e distanziamento sociale provocano negli adolescenti anche, paura , ...nove minorenni denunciati per aver pestato un loro compagno alla stazione diDugnano (Mi); ... misure di isolamento e distanziamento sociale provocano negli adolescenti anche, paura , ...Gli ultimi dati dell'Osservatorio Indifesa di Terre des Hommes e Scuola Zoo, presentati in occasione della Giornata internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, mostrano un aumento degli epis ...“Troppa distanza tra chi legifera e la realtà” Inizia così lo sfogo di Fabrizio Massari, 44enne di Novate Milanese e, imprenditore nel settore ...