Latina | striscioni di CasaPound contro Draghi | ‘Liquidatore di Stato’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 febbraio 2021) “Dal Britannia alla Bce,liquidatore di Stato”. È questo il testo dello striscioneMarioapparso questa mattina aed in oltre 100 città italiane a firmaItalia. Anche sui social, da ieri, è partita la campagna di Cpi che ha lanciato l’hashtag #direzionegrecia rimarcando la crisi dello Stato europeo iniziata nel 2009. “Dopo l’ennesimo gioco di palazzo – spiegain una nota – entra in scena Mario, l’uomo a cui nel 1992 a bordo del panfilo Britannia fu ordinata la svendita dell’Italia ai grandi finanzieri. Mario– si legge nella nota – uomo legato a Goldman Sachs, così come lo è Romano Prodi, capo del governo per ben due volte, e Mario Monti, imposto nel 2011 da Giorgio Napolitano e tuttora ...