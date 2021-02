L’amore maturo esiste, e per fortuna (Di sabato 6 febbraio 2021) L’amore è folle e irragionevole, ci stravolge la vita e la sconvolge, ci leva il respiro e il sonno e a volte fa male, così tanto da avere la sensazione di impazzire. Ma non è così che deve sempre essere. Ci sono relazioni, più di altre, che funzionano come un veleno, tanto antico quanto potente, in grado di distruggerci e annientarci con paranoie, lacrime e sofferenze, portandoci in luoghi oscuri all’interno dei quali non dovremmo mai addentrarci. Ma è davvero questo L’amore? Quello che è considerato il sentimento in grado di smuovere il mondo può farci davvero stare così male? Perché sì, la sua forza è paragonabile a quella dello tsunami, ma la sua presenza dovrebbe essere calma e confortevole come la dolcissima ninna nanna di una mamma. Ma la vita si sa, a volte segue segue schemi e disegni che a noi non sono comprensibili e non ci stupisce che ... Leggi su dilei (Di sabato 6 febbraio 2021)è folle e irragionevole, ci stravolge la vita e la sconvolge, ci leva il respiro e il sonno e a volte fa male, così tanto da avere la sensazione di impazzire. Ma non è così che deve sempre essere. Ci sono relazioni, più di altre, che funzionano come un veleno, tanto antico quanto potente, in grado di distruggerci e annientarci con paranoie, lacrime e sofferenze, portandoci in luoghi oscuri all’interno dei quali non dovremmo mai addentrarci. Ma è davvero questo? Quello che è considerato il sentimento in grado di smuovere il mondo può farci davvero stare così male? Perché sì, la sua forza è paragonabile a quella dello tsunami, ma la sua presenza dovrebbe essere calma e confortevole come la dolcissima ninna nanna di una mamma. Ma la vita si sa, a volte segue segue schemi e disegni che a noi non sono comprensibili e non ci stupisce che ...

