(Di sabato 6 febbraio 2021) Se la palla per l'ultimo tiro ce l'ha in mano un fenomeno comeLeonard, di solito la sua squadra può stare tranquilla: Terminator farà canestro. Nel finale della spettacolare...

zazoomblog : Kawhi sbaglia Boston no: così i Celtics sorprendono i Clippers - #Kawhi #sbaglia #Boston #Celtics -

Ultime Notizie dalla rete : Kawhi sbaglia

La Gazzetta dello Sport

Nel finale della spettacolare Clippers - Celtics non è andata così:ha sbagliato per due volte tiri fondamentali per Los Angeles, consegnando così a Boston una vittoria importantissima, 119 - ...Leonard e Paul George stanno entrambi giocando da candidati mvp, la sfida ai Lakers è ...Donovan Mitchell è uno splendido solista che ora ha voglia di dimostrare a Shaquille O'Neal che si...Notte Nba in chiaroscuro per le due squadre di Los Angeles: i Lakers perdono contro i Pistons 92-107, pagando l’assenza di Davis (non bastano 22 di James), mentre i Clippers, pur senza Leonard e Georg ...