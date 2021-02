Il prossimo governo sarà un mix di tecnici e politici

Leggi su agi

(Di sabato 6 febbraio 2021) AGI – Con la delegazione del Pd e delle altre forze politiche che sono arrivate alla Camera per le consultazioni, Mario Draghi si è congedato sempre con una semplice richiesta: vi chiedo di avere fiducia, di credere in me e nel mio operato. Parole rassicuranti, anche se non per tutti. Non lo saranno probabilmente per la Lega e per il Movimento 5 stelle che si aspettano delle garanzie sui temi che verranno portati avanti. Il premier incaricato ha cominciato a svelare le carte:untecnico-politico, ha spiegato, farò io la squadra ecomposta di persone capaci. E sul fatto che il sostegno è ampio e nonfacile rivolgersi a tutte le forze politiche che puntano ad appoggiarlo, si è limitato ad osservare: le scelte saranno politiche ma tutti sono consapevoli della gravità del momento. Ecco, il ...