Highlights semifinale ATP Cup 2021 con Berrettini e Fognini | Italia-Spagna VIDEO

(Di sabato 6 febbraio 2021) Glidelladi Atp Cuptra, che ha visto trionfare gli azzurri grazie ai successi di Fabioe Matteocontro Pablo Carreno Busta e Roberto Bautista-Agut. Il quartettono, formato anche da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, sfiderà ora la Russia di Andrey Rublev e Daniil Medvedev per il titolo del torneo tra nazioni. SportFace.

Jannik Sinner supera in semifinale Karen Khachanov per 7-6 4-6 7-6 e vola in finale del Great Ocean Open di Melbourne. Matteo Berrettini ha battuto Roberto Bautista Agut ed ha regalato all'Italia il secondo e decisivo punto nella semifinale dell'ATP Cup di tennis con il punteggio di 6-3 7-5. L'Italia ha battuto per 3-0 la Spagna.