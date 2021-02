Governo Draghi, Luigi Di Maio: «Ha indubbiamente un profilo prestigioso. Lo ascolteremo» (Di sabato 6 febbraio 2021) Proseguono le consultazioni di Mario Draghi, per verificare l’esistenza di una maggioranza parlamentare pronta a sostenerlo. Nella giornata di ieri, 5 Febbraio 2021, l’ex Presidente della Bce ha incontrato: le Autonomie, Liberi e Uguali, Italia Viva, il Partito democratico, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Oggi, 6 Febbraio 2021, nell’ultimo giorno di consultazioni per cercare di creare un eventuale Governo, Mario Draghi incontrerà: la Lega e il Movimento 5 Stelle. A poche ore dall’incontro con Draghi, Luigi Di Mario ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa. Ecco quel è il suo pensiero nei confronti dell’ex Presidente della Bce. Il leader del Ms5 si è lasciato andare a parole di elogio. Leggi anche –> Governo Draghi, Meloni: «Mai con Pd, M5S o Renzi. Fdl non ... Leggi su urbanpost (Di sabato 6 febbraio 2021) Proseguono le consultazioni di Mario, per verificare l’esistenza di una maggioranza parlamentare pronta a sostenerlo. Nella giornata di ieri, 5 Febbraio 2021, l’ex Presidente della Bce ha incontrato: le Autonomie, Liberi e Uguali, Italia Viva, il Partito democratico, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Oggi, 6 Febbraio 2021, nell’ultimo giorno di consultazioni per cercare di creare un eventuale, Marioincontrerà: la Lega e il Movimento 5 Stelle. A poche ore dall’incontro conDi Mario ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa. Ecco quel è il suo pensiero nei confronti dell’ex Presidente della Bce. Il leader del Ms5 si è lasciato andare a parole di elogio. Leggi anche –>, Meloni: «Mai con Pd, M5S o Renzi. Fdl non ...

