Governo Draghi, aumentano i consensi: la data buona per il sì (Di sabato 6 febbraio 2021) Governo Draghi, alla fine del primo giro di consultazioni del presidente in pectore aumentano i consensi. Quando scioglierà la riserva? Forse meglio di così Mario Draghi non poteva sperare. Dopo il primo giro di consultazioni, la sua proposta di Governo ha raccolto diverse adesioni dia dalla vecchia maggioranza che dai partiti che erano all'opposizione. Ora L'articolo proviene da Inews.it.

